Автобус с футбольной командой разбился в Омской области

В Омской области произошло массовое ДТП с участием автобуса, перевозившего футбольную команду. Тяжелые травмы получили два человека, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Авария произошла 15 августа около 17:30 на 505 км трассы Омск — Тюмень — Ялуторовск. Водитель, который перевозил тюменских футболистов, не выдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем BMW, а тот въехал во впереди идущий грузовик.

В итоге водитель автобуса совсем потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в большегруз. Также авария «зацепила» еще два грузовика.

В больницы с тяжелыми травмами доставили 19-летнего пассажира автобуса и водителя одного из большегрузов. Его личность устанавливается. По факту произошедшего проводится проверка.