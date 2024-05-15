Атака беспилотников помешала делегации Талибана* добраться до Казани

сегодня в 10:58

Рейс до Казани с делегацией Талибана* задерживается из-за сбитого БПЛА

Самолет с чиновниками Исламского эмирата Афганистана должен был вылететь из Москвы в Казань в 08:45. Рейс задерживается из-за сбитого в небе над Татарстаном беспилотника, сообщает Baza .

Дрон был сбит в Верхнеуслонском районе в 07:30. На протяжении почти двух часов небо над Казанью и Нижнекамском было закрыто из-за угрозы повторной атаки.

Делегацию Талибана* возглавляет и. о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. Гости примут участие в международном форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Мероприятие проходит с 14 по 19 мая в Казани.

Известно, что все службы Татарстана были переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотников. Схема действий четко отработана в случае возникновения опасности.

Аэропорт Казани возобновил свою работу в 09:40. Нижнекамский аэропорт вернулся к штатной работе в 10:05.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.