Службы Татарстана находились в повышенной готовности из-за угрозы атак БПЛА

Все службы Татарстана были переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотников. Схема действий четко отработана в случае возникновения опасности, сообщает РБК .

В пресс-службе главы Татарстана отметили, что проверка боеготовности прошла и в Верхнеуслонском районе, где, по словам местных жителей, был сбит БПЛА. Это произошло около села Верхний Услон.

Беспилотник в небе над Татарстаном смогли ликвидировать. Дрон направлялся в сторону промышленной зоны.

Из-за угрозы повторных атак в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения в работе. В казанском аэропорту ограничения были сняты в 09:40 по московскому времени.