Арестованная экс-заложница Басаева объяснила, зачем срывала никаб в метро Москвы
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Московская пенсионерка Наталья М., которую арестовали на 7 суток после попытки сорвать никаб с женщины в столичном метро, заявила, что опасается мусульман в соответствующей одежде. По словам женщины, она считает таких людей опасными, сообщает «Царьград».
«Я считаю, они опасны. Не просто так она скрывала лицо», — высказалась женщина.
Скандал с никабом в московском метро начал обсуждаться 15 апреля. В одном из вагонов пожилая москвичка попыталась сорвать мусульманский головной убор с пассажирки, после чего на нее набросился мужчина.
После этого 61-летнюю женщину арестовали на 7 суток. Мужчина, который поколотил пытавшуюся сорвать никаб пенсионерку, получил 13 суток ареста. Им оказался 21-летний гражданин Таджикистана.
После скандала арестованная Наталья заявила, что она — бывшая журналистка. В 1995 году женщина, по ее словам, была одной из заложниц во время теракта в Буденновске, устроенного Шамилем Басаевым и его боевиками. Наталья признавалась, что ей знакома тема «мусульманского террора», а «подобная пропаганда шариата в Москве» ее шокирует.
В Сети также публиковали видео драки в столичном метро из-за никаба.