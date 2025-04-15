Москвичка, пытавшаяся сорвать никаб с пассажирки метро, была заложницей Басаева

Арестованная за скандал с никабом москвичка была заложницей Басаева в 1995 году

Пожилая жительница Москвы, которую арестовали за попытку снять никаб с пассажирки в столичном метро, оказалась 61-летней бывшей журналисткой Натальей М. Она заявила, что в 1995 году была одной из заложниц во время теракта в Буденновске, устроенного боевиками во главе с Шамилем Басаевым, сообщает «Осторожно, новости» .

Во время террористической атаки на Буденновск женщина работала фоторепортером. Тогда, по словам Натальи, она оказалась одной из почти 200 заложников, захваченных террористами.

Москвичка рассказала, что 1 марта находилась на станции московского метро «Саларьево». Там она увидела «подозрительную парочку» — женщину в никабе и бородатого мужчину. По словам Натальи, она решила снять их на камеру, однако мужчина подошел к ней и стал с криками требовать оставить съемку.

«Я говорю: успокойтесь, я не снимаю. Он стал у меня планшет отнимать, а я ни встать не могу, ни уйти. Тут мужчины стали его оттаскивать. Я стала снимать, потому что в таком виде ходят те, кто взрывает, убивает», — утверждает она.

Женщина добавила, что была заложницей в Буденновске и ей знакома «тема мусульманского террора».

«Я в шоке нахожусь, когда вижу подобную пропаганду шариата в Москве», — сказала Наталья.

За попытку снять никаб с пассажирки метро пенсионерку арестовали на 7 суток.