Арестован соучастник покушения на генерала Алексеева Павел Васин

Суд Москвы поместил под стражу на два месяца еще одного соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Это сын ранее арестованного Виктора Васина Павел Васин, сообщает ТАСС .

По данным правоохранителей, фигурант помогал подельникам, Любомиру Корбе и своему отцу, следить за генералом. Он в том числе предоставил им транспортные средства в этих целях.

Кроме того, Васин-младший приобрел средства технического контроля: видеорегистратор и трекер, использовавшиеся для слежки и определения маршрутов передвижения пострадавшего. Еще он помогал подельникам в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов заинтересованности СБУ

Павел был задержан накануне сотрудниками ФСБ. Он уже дал признательные показания. По словам мужчины, слежка велась за еще двумя сотрудниками Минобороны России.

Всего на данный момент задержаны три соучастника преступления: Виктор и Павел Васины, а также исполнитель покушения, украинский агент Любомир Корба. Еще одна подозреваемая, Зинаида Серебрицкая, скрылась на территории Турции.

6 февраля злоумышленник минимум 3 раза выстрелил из пистолета в Алексеева в многоэтажке на Волоколамском шоссе в Москве. Генерал находится в стабильном состоянии после покушения.

