Арестован мужчина, убивший 14-летнюю девочку-соседку в Коми

Суд избрал меру пресечения 37-летнему Алексею Левковскому, который подозревается в убийстве 14-летней дочери соседей в Инте. Его отправили в СИЗО на 2 месяца, сообщает «112» .

19 января семья в Инте заявила о пропаже 14-летней дочери. Спустя время ее тело нашли в нежилой квартире в подъезде, в котором она жила. По подозрению в убийстве был задержан сосед семьи.

Левковский поселился в доме, где проживала семья школьницы, и почти сразу начал конфликтовать со всеми соседями. Он несколько лет терроризировал их. На мужчину много раз поступали жалобы.

С семьей убитой у Левковского был конфликт — мужчина угрожал им расправой. Отец девочки неоднократно жаловался в полицию и обращался к губернатору Коми, но безуспешно.

Предварительно, сосед убил школьницу из-за конфликта с ее семьей.

