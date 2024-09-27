AP: вторая в истории США казнь заключенного чистым азотом прошла в Алабаме

В штате Алабама провели вторую в истории Соединенных Штатов Америки казнь преступника с использованием чистого азота, сообщает Газета.ru .

Как пишет Associated Press (AP), так казнили 59-летнего Алана Юджина Миллера. Мужчина в 1999 году расправился над тремя жертвами. Он сам не признал вину в преступлении.

Во время последнего слова осужденный сказал, что «не сделал ничего, чтобы оказаться здесь». Мужчина также попросил «позаботиться» о ком-то, но имени никто не разобрал.

В 2022 году была попытка казнить Миллера с помощью смертельной инъекции. Однако тогда врачи не смогли установить ему капельницу.

На сегодняшний день казнь с использованием чистого азота разрешена в трех американских штатах: Алабама, Оклахома и Миссисипи. В этом виде казни приговоренный дышит через маску, наполненную только азотом. Это приводит к смертельной гипоксии.