Аномальная зона: грибник получил мощный удар тока в лесу под Псковом

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Мужчина попал в больницу с ожогами после сбора грибов в Псковской области

В Псковской области 39-летний мужчина дотронулся до дерева в лесу во время сбора грибов и получил сильнейший удар тока, сообщает SHOT .

Грибник из деревни Волчьи Ямы поддался общему ажиотажу и отправился в лес, прихватив с собой лукошко. Он вышел на грибную поляну и обрадовался, увидев небывалый урожай.

Мужчина тотчас же занялся «охотой», складывая грибы в лукошко. Увлекшись, он не заметил рядом линию ЛЭП. Грибник притронулся к дереву, стоявшему под проводом.

Мужчину ударило током — он получил ожоги II степени. Грибника увезли прямо из леса в больницу.

Погодные аномалии повлияли на появление большого количества грибов в июне, хотя сезон наступает только в сентябре. Бывалые грибники отмечают, что в лесах Подмосковья и Черноземья можно собрать пару больших корзинок с лисичками, опятами и другими грибами.

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