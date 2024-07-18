Американские правоохранители не понимают, зачем Крукс стрелял в Трампа

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Специалисты не выяснили мотив стрелка в экс-президента Трампа

Специалисты не выяснили мотив стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа Томаса Мэттью Крукса, пишет ТАСС со ссылкой на CNN.

По данным представителей Секретной службы и ФБР, злоумышленник дважды посещал место проведения митинга Трампа в день покушения.

Крукс находился там в общей сложности в течение 70 минут, отметили сотрудники спецслужб, выступая в конгрессе США.

Крукс стрелял в Трампа из штурмовой винтовки во время его встречи с избирателями в Пенсильвании.

Стрелок был ликвидирован охраной, сам политик получил легкое ранение головы.

При теракте погиб один из зрителей.