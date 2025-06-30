Аист влетел в турбину вылетевшего в Москву самолета

Пассажирский самолет Як-40 едва не потерпел крушение после вылета из аэропорта Вологды в Москву. По информации Mash , в турбину попал аист.

Один из очевидцев утверждает, что птица влетела в правый двигатель авиалайнера. Экипаж решил не продолжать рейс в столицу, развернул судно и посадил его на взлетно-посадочную полосу.

В результате авиапроисшествия никто не пострадал. Самолет также не получил серьезных повреждений, говорится в статье.

Прочие подробности выясняются.