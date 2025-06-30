Аист влетел в турбину вылетевшего в Москву самолета
Mash: аист влетел в турбину пассажирского самолета рейса Вологда — Москва
Фото - © VargaA. Собственная работа/Wikipedia.org
Пассажирский самолет Як-40 едва не потерпел крушение после вылета из аэропорта Вологды в Москву. По информации Mash, в турбину попал аист.
Один из очевидцев утверждает, что птица влетела в правый двигатель авиалайнера. Экипаж решил не продолжать рейс в столицу, развернул судно и посадил его на взлетно-посадочную полосу.
В результате авиапроисшествия никто не пострадал. Самолет также не получил серьезных повреждений, говорится в статье.
Прочие подробности выясняются.