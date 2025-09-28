Агрессивный изюбрь убил сотрудника несколькими ударами в Забайкальском крае
Фото - © Валерий Митяшов / Фотобанк Лори
Олень изюбрь атаковал работника зоопитомника в Забайкальском крае. От травм мужчина погиб, сообщает «112».
Инцидент случился днем 28 сентября. Работники зоопитомника хотели загнать оленя в вольер. Однако животное сбило сотрудника с ног и начало топтать.
Гостей зоопитомника оперативно эвакуировали. Сотрудники были вынуждены застрелить изюбря.
Работники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель человека». Идет расследование.
