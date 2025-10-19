Аэропорт Мюнхена дважды приостанавливал работу из-за «подозрительных наблюдений»
Вылеты и прилеты самолетов в аэропорту немецкого Мюнхена 18 октября два раза ограничивали на короткий срок. Причина в «подозрительных наблюдениях» очевидцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.
Вечером 18 октября диспетчеры ограничили использование двух взлетно-посадочных полос. Такие меры действовали примерно 30 минут.
Почти в 23:00 аэропорт перестал работать во второй раз. Три воздушных судна перенаправили в другие аэрогавани. Одно из них все же село в Мюнхене.
19 октября воздушная гавань работает в стандартном режиме.
В ночь на 2 и 4 октября аэропорт Мюнхена тоже временно переставал работать. Причина в том, что в небе нашли беспилотники неизвестного происхождения.
