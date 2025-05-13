8 подростков на «восьмерке» пытались скрыться от полиции в Вологодской области

Восемь подростков на ВАЗ-2108 попытались скрыться от погони в Вологодской области. Сотрудники полиции задержали водителя, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в городе Вытегра. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль съезжает с дороги на обочину, проезжает несколько метров и останавливается. После этого из авто выходит водитель и начинает убегать от полицейских. Затем из «восьмерки» вылезают 7 пассажиров, которые разбегаются в разные стороны.

В отечественной легковушке катались 18-летний пьяный водитель и семеро его друзей. При этом двое из парней забрались, а багажник автомобиля. На одной из улиц города на странные маневры «восьмерки» обратили внимание сотрудники Госавтоинспекции. На требование остановиться компания парней не отреагировала и решила «дать по газам».

Во время погони ВАЗ-2108 несколько раз выезжал на встречную полосу движения и на тротуар, нарушал все возможные правила дорожного движения.

Водителя легковушки задержали. В крови парня нашли 0,23 промилле алкоголя. В настоящее время водитель находится в камере, а автомобиль отогнали на штрафстоянку. В отношении местного жителя возбудили административное дело по нескольким статьям.