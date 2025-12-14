сегодня в 11:49

60-летняя женщина пострадала в массовом ДТП на трассе в Саратове

В 12:30 на 286-м километре автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» рядом с Клещевкой в муниципальном образовании Саратов КамАЗ въехал в ГАЗ. Затем произошло массовое ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

После этого в ГАЗ въехала Lada Kalina. Затем в нее врезался Foton.

Травму получила пассажирка Lada Kalina 1965 года рождения. Ее увезли в больницу.

На опубликованном фото видно, что легковую машину зажало между двумя грузовиками. У нее поврежден капот.

