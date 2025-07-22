5-месячный ребенок из семьи мигрантов в Подмосковье впал в кому после обрезания
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Пятимесячный мальчик впал в кому после того, как ему сделали обрезание на дому в Московской области. Силовики уже провели задержание хирурга, сообщает Mash.
В отношении матери мальчика открыли уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей и нарушение миграционного учета. Семья с четырьмя детьми приехала в РФ из Таджикистана. На учет никто из них не становился.
Для проведения обрезания позвали знакомого хирурга из больницы в Московской области. Во время процедуры у ребенка начались судороги. Затем он ослабел и стал бледным.
Соседи услышали, что женщина и ребенок кричат. После этого позвонили в скорую помощь.
Мальчика увезли в больницу. У него обнаружили аспирационную пневмонию, тяжелую анемию и судороги. Его состояние тяжелое.
Правоохранители провели задержание хирурга. Идет проверка.