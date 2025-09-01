4 учеников начало тошнить на линейке в День знаний в подмосковном Долгопрудном
В Долгопрудном в Московской области четверым ученикам поплохело во время линейки в День знаний. Им помог школьный врач, сообщает «Осторожно, Москва».
Линейку проводили в спортзале школы. Четверо детей почувствовали недомогание и тошноту. Среди них были три кадета из пятого класса и одна девушка из девятого.
К школьникам подошел врач. Он оказал им медицинскую помощь, вывел из помещения. Увозить детей в больницу не пришлось.
Родители допускают, что школьницам могло стать плохо из-за запаха краски. Перед 1 сентября в школе проводились ремонтные работы.