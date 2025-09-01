сегодня в 15:19

4 учеников начало тошнить на линейке в День знаний в подмосковном Долгопрудном

В Долгопрудном в Московской области четверым ученикам поплохело во время линейки в День знаний. Им помог школьный врач, сообщает « Осторожно, Москва ».

Линейку проводили в спортзале школы. Четверо детей почувствовали недомогание и тошноту. Среди них были три кадета из пятого класса и одна девушка из девятого.

К школьникам подошел врач. Он оказал им медицинскую помощь, вывел из помещения. Увозить детей в больницу не пришлось.

Родители допускают, что школьницам могло стать плохо из-за запаха краски. Перед 1 сентября в школе проводились ремонтные работы.