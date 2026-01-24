4 человека пострадали при взрыве газового баллона в Краснодаре
Фото - © Telegram-канал SHOT
В автомастерской на улице Соколова в Краснодаре взорвался газовый баллон, сообщает SHOT.
Из-за взрыва разрушена крыша двухэтажного здания. Пострадали четыре человека, в том числе механик, который в момент ЧП обслуживал машину.
На месте взрыва работают пожарные и врачи скорой помощи. Подробностей инцидента не приводится.
