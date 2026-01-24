сегодня в 18:16

4 человека пострадали при взрыве газового баллона в Краснодаре

В автомастерской на улице Соколова в Краснодаре взорвался газовый баллон, сообщает SHOT .

Из-за взрыва разрушена крыша двухэтажного здания. Пострадали четыре человека, в том числе механик, который в момент ЧП обслуживал машину.

На месте взрыва работают пожарные и врачи скорой помощи. Подробностей инцидента не приводится.

Ранее электронное устройство взорвалось у мужчины в одинцовском общепите в ТЦ «О’Депо».

