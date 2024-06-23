30 дронов ВСУ ликвидировали над Брянской областью ночью

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Прошедшей ночью над территорией Брянской области перехвачено и уничтожено 30 украинских беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что все атаки противника были отражены.

Также глава региона поблагодарил подразделения ПВО, которые выполняют задачи по защите территории области и всей страны.