28 украинских беспилотников ликвидировали в России ночью

Их сбили с помощью дежурных средств ПВО. 11 дронов ликвидировали над Крымом, восемь — над Азовским морем, шесть — над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью и один — над Ростовской областью.

Так, российские военные пресекли попытку Украины совершить террористические атаки по объектам в стране.

6 июня 13 украинских дронов уничтожили над Крымом, еще шесть — над Белгородской областью. Над Ростовской областью сбили противокорабельную ракету «Нептун».