28 украинских беспилотников ликвидировали в России ночью
На территории России прошлой ночью были уничтожены 28 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Их сбили с помощью дежурных средств ПВО. 11 дронов ликвидировали над Крымом, восемь — над Азовским морем, шесть — над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью и один — над Ростовской областью.
Так, российские военные пресекли попытку Украины совершить террористические атаки по объектам в стране.
6 июня 13 украинских дронов уничтожили над Крымом, еще шесть — над Белгородской областью. Над Ростовской областью сбили противокорабельную ракету «Нептун».