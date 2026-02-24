28 лет спустя: силовики нашли подозреваемого в старом убийстве

Мужчине в Раменском предъявили обвинение за преступление 1998 года

58-летнему жителю Раменского предъявили обвинение в убийстве, совершенном 28 лет назад. Также его обвиняют в разбое, похищении человека и документов, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В январе 1998 года мужчина с тремя соучастниками подкараулили у дома человека. Жертву заставили открыть квартиру, откуда забрали ценные вещи и водительское удостоверение.

На украденной машине вместе с ее владельцем преступники приехали в гараж, где еще несколько часов удерживали похищенного. Затем его вывезли в лес, избили, нанесли два удара ножом в грудь и скрылись.

Троих фигурантов удалось найти, а дело четвертого было выделено в отдельное производство, его объявили в розыск. В феврале 2026 года мужчину нашли в городе Жуковский. Следователи провели очную ставку между преступниками и продолжают сбор доказательств по делу.

Ранее трагедия произошла во время поминок в Екатеринбурге. Пьяный мужчина во время ссоры зарезал оппонента. Вскоре убийцу задержали

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.