«22 насчитал»: бараны-утопленники всплывают в озере Башкирии

В башкирском озере Узеть на поверхность всплывают трупы баранов. Местные жители считают, что это животные, которые массово утонули в декабре 2025 года, сообщает UFA1.RU .

Видео, на котором виден всплывший труп, опубликовали в Сети. Точное количество мертвых животных на поверхности не называют.

«Я 22 насчитал», — написал местный житель.

Люди уверены, что это трупы баранов-утопленников, которые трагически погибли в декабре 2025 года. Хозяин погнал овец с одного берега на другой по льду. В итоге на дне оказались около 1300 животных. Спасатели работали месяц, но достали не всех.

