2 человека на электросамокате выехали прямо под колеса машины в Балашихе

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии, произошедшей в Балашихе с участием двух человек на электросамокате, которые выехали на проезжую часть и попали под колеса автомобиля, сообщает пресс-служба подмосковной полиции.

Момент аварии, которая произошла 28 августа, попал на видео. На кадрах видно, как подростки едут по парковке на электросамокате, затем выезжают на проезжую часть, не убедившись в своей безопасности. Судя по фото и видео с места аварии, они хотели пересечь дорогу вне пешеходного перехода — на проезжей части не видно соответствующей разметки.

В результате аварии 18-летний юноша, управлявший электросамокатом, получил травмы и доставлен в больницу. О состоянии второго подростка ничего не сообщается. Водитель легковушки, судя по всему, серьезно не пострадал. После столкновения с электросамокатом он вышел из машины и направился в сторону потерпевших.

Все обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются. Какое-либо решение будет принято по итогам проверки и в рамках действующего законодательства.