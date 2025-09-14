сегодня в 07:53

2 аварийных поезда отправили на место схода вагонов в Ленинградской области

К месту схода вагонов на железной дороге в Лужском районе Ленинградской области направлены два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Ранее он рассказал, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово — Мшинская.

«По уточненным данным, с рельс сошел тепловоз с 15-ю порожними цистернами. Жертв нет», — отметил глава области в своем Telegram-канале.

По его словам, движение поездов перекрыто в двух направлениях железной дороги. Всего задержано движение 10 электричек.

Этой ночью в Киришском районе Ленинградской области сбили беспилотник. В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты.