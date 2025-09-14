В Ленинградской области три вагона сошли с рельсов
В Ленобласти 3 вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.
Инцидент произошел на перегоне Строганово — Мшинская Следователи проверят версию диверсии. На месте инцидента работают саперы.
Кроме того, все электрички на участке движения Сиверская — Луга отменены. Также могут быть задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования.
Ранее на территории завода КИНЕФ в Ленинградской области из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание.