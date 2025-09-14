Дрозденко: в Ленобласти сбили беспилотник

сегодня в 03:54

В Киришском районе Ленинградской области сбили беспилотник, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

«Один БПЛА сбит в Киришском районе», — говорится в сообщении.

До этого в воздушном пространстве Ленобласти была объявлена опасность БПЛА.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что средства ПВО сбили над регионом свыше 30 украинских дронов. В порту Приморск вспыхнуло одно из судов, на нем сработала система пожаротушения.