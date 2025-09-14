В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Пассажиров предупредили, что в ближайшие часы возможны корректировки расписания.
Ночью в Киришском районе Ленинградской области сбили беспилотник.
До этого в воздушном пространстве Ленобласти была объявлена опасность БПЛА.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что средства ПВО сбили над регионом свыше 30 украинских дронов.