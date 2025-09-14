В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты

Транспорт

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщили в  пресс-службе воздушной гавани.

Пассажиров предупредили, что в ближайшие часы возможны корректировки расписания.

Ночью в Киришском районе Ленинградской области сбили беспилотник.

До этого в воздушном пространстве Ленобласти была объявлена опасность БПЛА.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко  рассказал, что средства ПВО сбили над регионом свыше 30 украинских дронов.