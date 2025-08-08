18-летний подросток в Лукоянове стрелял из пистолета по домашним собакам

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области рассказали о том, что в Лукоянове подростки стреляют по домашним собакам, сообщает pravda-nn.ru .

Данный иницидент попал на камеры видеонаблюдения. Кадры с видео были опубликованы, и на них видно, как один из молодых людей в компании друзей поднимает руку в сторону жилого дома как будто прицеливается. Как раз в направлении руки видны и домашние лающие собаки, находящиеся у забора. После этого раздался звук хлопка.

Происшествие уже привлекло внимание правоохранительных органов, сотрудники полиции уже начали проверку и установили личности подростков. Одним из них оказался 18-летний молодой человек, именно он стрелял. Сотрудникам полиции он признался, что приобрел пневматический пистолет на маркетплейсе за 2500 руб, а потом выбросил его в пруд.

Отмечается, что хозяин дома не собирается писать заявление на молодых людей. Его устроило, что имущество никак не пострадало.