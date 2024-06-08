16-летний подросток ранил 14-летнего мальчика на юге Москвы

сегодня в 12:55

В ходе конфликта 16-летний подросток ранил 14-летнего оппонента. Инцидент произошел у дома на Каширском шоссе в столице, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

7 июня 14-летний подросток поругался с 16-летним парнем. В ходе конфликта последний нанес оппоненту колото-резаное ранение. Потерпевший госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медпомощь.

Подозреваемый в нападении установлен. Юноше предъявлено обвинение. При допросе подросток признал вину.

Следователи и криминалисты осмотрели место конфликта. Специалисты изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения.

По данному факту возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Следователи продолжают сбор сведений и доказательств по делу.