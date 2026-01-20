13 ножевых: в Москве мужчина зверски расправился с приятелем при пьяной ссоре
В столице арестовали местного жителя, который в ходе пьяной ссоры зарезал своего знакомого. Мужчине предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
Убийство произошло 17 января в квартире многоэтажки на Россошанской улице на юге Москвы. Согласно данным следствия, пьяный мужчина в ходе конфликта нанес своему оппоненту 13 ножевых ранений. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Силовики установили личность и задержали подозреваемого. Следователи предъявили фигуранту обвинение.
По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
