13 ножевых: в Москве мужчина зверски расправился с приятелем при пьяной ссоре

сегодня в 16:15

В Москве мужчина зверски зарезал знакомого в ходе пьяной ссоры

В столице арестовали местного жителя, который в ходе пьяной ссоры зарезал своего знакомого. Мужчине предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Убийство произошло 17 января в квартире многоэтажки на Россошанской улице на юге Москвы. Согласно данным следствия, пьяный мужчина в ходе конфликта нанес своему оппоненту 13 ножевых ранений. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Силовики установили личность и задержали подозреваемого. Следователи предъявили фигуранту обвинение.

По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

