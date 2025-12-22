12-летнего киллера поймали за убийство не того человека в Швеции

сегодня в 23:04

В Швеции задержали 12-летнего мальчика по подозрению в убийстве мужчины

В Швеции задержан 12-летний наемный убийца, совершивший роковую ошибку и лишивший жизни случайного человека вместо цели своего заказа. За выполнение заказного убийства подростку обещали вознаграждение в размере, если переводить на российскую валюту, двух миллионов рублей, но в итоге его поймали, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.

Предварительно известно, что юноша по ошибке застрелил 21-летнего пассажира автомобиля Audi, находившегося на заднем сидении. Несмотря на экстренную госпитализацию, пострадавший скончался.

Из-за юного возраста стрелок был задержан и передан под надзор социальных служб. Местные средства массовой информации сообщают, что мальчик давно находился в зоне внимания правоохранительных органов из-за неблагополучной семейной обстановки, насилия и проживания у бабушки с семилетнего возраста.

Следствие предполагает, что преступные группировки могли воспользоваться его уязвимым положением, так как в Швеции наблюдается тревожная тенденция вербовки детей через социальные сети с обещаниями легких денег и угрозами в случае отказа.

Задержанный 12-летний киллер стал самым юным преступником в истории государства, совершившим убийство с применением огнестрельного оружия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.