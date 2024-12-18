«112»: задержаны двое причастных к убийству генерал-лейтенанта Кириллова

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Сотрудники силовых ведомств задержали двух мужчин. Они, предположительно, могли быть причастны к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта в Москве 17 декабря, сообщает « 112 ».

Двух мужчин задержали еще 17 декабря. Следователи допросили их.

Задержанные рассказали об организаторах убийства. Сотрудники силовых ведомств продолжают оперативно-разыскные мероприятия.

Начальника войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова убили 17 декабря у подъезда его дома. Ответственность взяли украинские спецслужбы.

Самодельное взрывное устройство сдетонировало рано утром 17 декабря около подъезда в Москве, где жил Кириллов. Генерал и его адъютант погибли. В живых остался только водитель главы РХБЗ.

Следователи допускают, что Кириллова могли взорвать дистанционно. В связи со случившемся СК РФ возбудил дело о теракте.