«112»: задержаны двое причастных к убийству генерал-лейтенанта Кириллова
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Сотрудники силовых ведомств задержали двух мужчин. Они, предположительно, могли быть причастны к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта в Москве 17 декабря, сообщает «112».
Двух мужчин задержали еще 17 декабря. Следователи допросили их.
Задержанные рассказали об организаторах убийства. Сотрудники силовых ведомств продолжают оперативно-разыскные мероприятия.
Начальника войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова убили 17 декабря у подъезда его дома. Ответственность взяли украинские спецслужбы.
Самодельное взрывное устройство сдетонировало рано утром 17 декабря около подъезда в Москве, где жил Кириллов. Генерал и его адъютант погибли. В живых остался только водитель главы РХБЗ.
Следователи допускают, что Кириллова могли взорвать дистанционно. В связи со случившемся СК РФ возбудил дело о теракте.