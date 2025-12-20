«112»: задержали экс-главу Волгодонска Юрия Мариненко

Его подозревают в крупном хищении. Предполагается, что он подделал статус малоимущего и получил льготную квартиру, которую успел переписать на свою дочь с помощью договора социального найма.

Также он скрыл несколько своих банковских счетов и ежегодный доход более 1 млн рублей.

Операция по задержанию экс-градоначальника прошла ночью в его частном доме. Следственные действия по этому делу еще продолжаются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.