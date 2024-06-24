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112: в здании НИИ «Платан» во Фрязине вспыхнул крупный пожар

На территории научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном наукограде Фрязино вспыхнул крупный пожар, сообщает Telegram-канал 112 .

Возгорание произошло в главном здании учреждения. На опубликованных кадрах видно, как черный дым валит из окон. В данный момент людей экстренно эвакуируют из здания.

Известно, что организация занимается изготовлением уникальных приборов, в том числе разработкой электронно-лучевых аппаратов и полупроводниковых лазеров, а также жидкокристаллических экранов.

Причина возгорания пока неизвестна. На месте работают сотрудники экстренных служб.