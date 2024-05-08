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11 военных пострадали при прыжках с парашютом на учениях НАТО в Швеции

В ходе учений НАТО, проходящих на территории Швеции, травмировались 11 военнослужащих, сообщает «Царьград».

Издание Aftonbladet уточняет, что речь идет об учениях Swift Response в провинции Смоланд. Инцидент произошел накануне во время прыжков с парашютом.

Среди пострадавших — военные из США, Венгрии и Италии. Они получили переломы и различные ранения. 9 солдат пришлось эвакуировать при помощи вертолета, а еще двоих привезли в больницу.

Сейчас их жизням ничего не угрожает.

В марте 2024 года на учениях Североатлантического альянса Dragon-2024 в Польше под гусеницами БМП погибли двое солдат.