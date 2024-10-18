11-летний школьник задохнулся пластиковыми пульками на уроке в Подмосковье

Обстрел одноклассников пластмассовыми пульками дорого обошелся 11-летнему школьнику на уроке русского языка в подмосковных Котельниках. Мальчик вдохнул шарики и начал задыхаться, сообщает «МК: срочные новости» .

Пятиклассник, решивший во время занятий немного пошкодить, вытащил стержень из ручки и зарядил ее холостыми патронами — пластмассовыми шариками.

Но бомбежка продолжалась недолго — мальчик периодически смеялся, и в один такой момент он внезапно вдохнул в себя три пульки сразу. Они застряли у него в горле, и мальчик начал задыхаться.

Преподаватель сразу вызвала скорую помощь, маленького хулигана доставили в больницу. Чтобы освободить дыхательные пути от инородных тел, врачам пришлось провести операцию.