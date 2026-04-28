Журова предложила Фицо лететь в Москву рейсом с пересадкой

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что премьер Словакии Роберт Фицо может прилететь в Москву на обычном рейсовом самолете, несмотря на запреты стран Балтии, сообщает Газета.ru .

Литва, Латвия и Эстония пригрозили закрыть воздушное пространство для личного самолета Роберта Фицо, который планирует посетить Москву 9 Мая. По мнению Светланы Журовой, это не помешает премьеру добраться до российской столицы.

«Фицо может сесть в бизнес-класс на обычный рейсовый самолет и с пересадками добраться до Москвы. Литва, Латвия и Эстония же не смогут закрыть небо для абсолютно всех самолетов из Словакии, это будет просто абсурдно», — сказала депутат.

Она также подчеркнула, что уважает позицию словацкого премьера.

«Сразу видно, что Фицо понимает вклад советского солдата, да и вообще всех славянских солдат в Великую Победу. Для премьер-министра это не просто праздничный день — это возможность отдать дань уважения тем людям, которые сопротивлялись фашизму. Это вызывает уважение», — сказала Журова.

19 апреля Фицо подтвердил намерение приехать в Москву на День Победы. Он сообщил, что Литва и Латвия вновь запретили пролет через свою территорию, позже о закрытии неба объявила и Эстония. По данным СМИ, премьер также рассматривает возможность поездки на автомобиле.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.