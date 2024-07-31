сегодня в 10:28

Жителям Подмосковья напомнили о выборах в Советов депутатов

Жителям Подмосковья напомнили о выборах в Советов депутатов, передает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Избирательные кампаний по выборам депутатов Советов депутатов пройдут в 28 городских округах Московской области.

На территориях проведения выборов проживают 2 531 490 избирателей, будут работать 28 территориальных и 1 607 участковых избирательных комиссий.

Голосование будет проходить в течение нескольких дней — 6,7 и 8 сентября с 8:00 до 20:00 часов.

Дистанционное электронное голосование будет проводится с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

Подача заявлений для участия в ДЭГ с 22 июля по 2 сентября.

В городском округе Бронницы выборы пройдут по адресу: Бронницы, ул. Советская, д. 33 каб. 2, тел. 8 (49-64) 64-45-84;

В городском округе Власиха выборы пройдут по адресу: п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 8, тел. 8 495 598-51-99 (доб. 139);

В Волоколамском городском округе выборы пройдут по адресу: Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, тел. 8 926 561-29-76;

В городском округе Воскресенск выборы пройдут по адресу: Воскресенск, пл. Ленина, д. 3, тел. 8 (49-64) 42-69-35;

В городском округе Восход выборы пройдут по адресу: п. Восход, д. 12 (здание администрации), тел. 8 (498) 729-60-17;

В городском округе Дзержинский выборы пройдут по адресу: Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 7, тел. 8 495 550-01-16;

В городском округе Долгопрудный выборы пройдут по адресу: Долгопрудный, пл. Собина, д. 3, каб. 207, тел. 8 495 408-87-38;

В городском округе Дубна выборы пройдут по адресу: Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, тел. 8 (496-21) 8-05-05 (доб. 261);

В городском округе Жуковский выборы пройдут по адресу: Жуковский, ул. Фрунзе д. 23, тел. 8 495 556-93-30;

В городском округе Звездный городок выборы пройдут по адресу: п. Звездный городок, д. 46, тел. 8 (498) 950-00-06;

В городском округе Кашира выборы пройдут по адресу: Кашира, ул. Ленина, д. 2, тел. 8 (49-66) 92-83-04;

В городском округе Королев выборы пройдут по адресу: Королев, пр-д Ударника, д. 1а, каб.139, тел. 8 495 516-83-07;

В городском округе Котельники выборы пройдут по адресу: Котельники, Дзержинское ш., д. 5/4, тел. 8 495 550-93-61;

В городском округе Краснознаменск выборы пройдут по адресу: Краснознаменск, ул. Генерала Шлыкова, д. 1, тел. 8 (498) 676-04-46;

В Ленинском городском округе выборы пройдут по адресу: Видное, ул. Школьная, д. 26А, тел. 8 495 541-83-79;

В городском округе Лотошино выборы пройдут по адресу: п. Лотошино, ул. Центральная, д. 18, тел. 8 (496-28) 7-03-65;

В городском округе Луховицы выборы пройдут по адресу: Луховицы, ул. Советская, д. 7, тел. 8 (49-66) 39-11-94;

В городском округе Мытищи выборы пройдут по адресу: Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 36/7, ком. 115, тел. 8 495 581-60-48;

В Одинцовском городском округе выборы пройдут по адресу: Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, тел. 8 495 181-90-02;

В Орехово-Зуевском городском округе выборы пройдут по адресу: Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 353, тел. 8 (49-64) 12-00-00;

В Раменском городском округе выборы пройдут по адресу: Раменское, ул. Комсомольская пл., д. 2, каб.116, тел. 8 (49-64) 63-67-03;

В городском округе Реутов выборы пройдут по адресу: Реутов, ул. Ленина, д. 27, тел. 8 (498) 661-91-40;

В Сергиево-Посадском городском округе выборы пройдут по адресу: Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 169, каб. 137, тел. 8 (496-55) 1-51-49;

В городском округе Солнечногорск выборы пройдут по адресу: Солнечногорск, ул. Банковская, д. 2, тел. 8 495 994-00-75;

В городском округе Щелково выборы пройдут по адресу: Щелково, пл. Ленина, д. 2, тел. 8 (496-56) 6-97-40;

В городском округе Подольск выборы пройдут по адресу: Подольск, ул. Кирова, д. 4, тел. 8 (49-67) 55-57-47;

В Наро-Фоминском городском округе выборы пройдут по адресу: Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 2, тел. 8 (496-34) 4-44-28;

В городском округе Пушкинский выборы пройдут по адресу: Пушкино, Московский пр-кт, д. 12/2, тел. 8 495 543-76-98.