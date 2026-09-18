Жители всех микрорайонов Химок отдают свои голоса на выборах

Во всех микрорайонах Химок работают 118 избирательных участков. Жители с самого утра приходят на свои участки, чтобы отдать голоса на выборах депутатов Государственной думы, Московской областной Думы и Совета депутатов городского округа Химки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участки расположены в школах, детских садах, библиотеках и других социальных учреждениях города. Все помещения оборудованы с учетом требований доступности для маломобильных граждан. Голосование проходит с 18 до 20 сентября включительно с 8:00 до 20:00.

«Двери нашего УИК официально открыты. Мы рады видеть граждан, которые пришли отдать свои голоса. Наша комиссия начала подготовку задолго до начала голосования, поэтому сегодня в течение дня все работает как часы», — рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 3169 Анастасия Зотова.

Один из пунктов организован в аэропорту Шереметьево. Здесь смогут оставить свой голос пассажиры, гости и сотрудники аэропорта, которые заранее выбрали его в качестве места для голосования и до 14 сентября подали соответствующее заявление. Избирательный участок № 4132 находится на первом этаже в зоне прилета Терминала В.

Для тех, кто не сможет прийти на участок по состоянию здоровья, предусмотрена возможность проголосовать на дому. Заявление подается в участковую избирательную комиссию лично или через представителя, заявки принимаются до 14:00 20 сентября. Избиратели, заранее подавшие заявление на ДЭГ, голосуют дистанционно через портал «Госуслуги».

Голосование завершится 20 сентября в 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.