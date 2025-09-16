Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, заявлял Госдеп США 16 сентября. Предполагалось, что переговоры президентов пройдут в рамках усилий Вашингтона по урегулированию украинского кризиса.

За день до этого Трамп также сообщал о планах провести трехстороннюю встречу между Киевом, Москвой и Вашингтоном на высшем уровне. Президент США отмечал свою роль в качестве посредника, необходимого для преодоления «сильной взаимной неприязни» между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее Владимир Путин заявлял, что «никогда не отказывался» от личных переговоров с Зеленским, но это мероприятие должно быть «хорошо подготовлено и вести к позитивным результатам». Российский лидер говорил, что глава Украины может приехать на встречу в Москву, однако последний отвечал отказом.