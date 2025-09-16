Зеленскому придется заключить мирную сделку — Трамп
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется заключить сделку по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил глава США Дональд Трамп. Слова американского лидера передает украинское издание «Униан» со ссылкой Clash Report.
Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, заявлял Госдеп США 16 сентября. Предполагалось, что переговоры президентов пройдут в рамках усилий Вашингтона по урегулированию украинского кризиса.
За день до этого Трамп также сообщал о планах провести трехстороннюю встречу между Киевом, Москвой и Вашингтоном на высшем уровне. Президент США отмечал свою роль в качестве посредника, необходимого для преодоления «сильной взаимной неприязни» между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Ранее Владимир Путин заявлял, что «никогда не отказывался» от личных переговоров с Зеленским, но это мероприятие должно быть «хорошо подготовлено и вести к позитивным результатам». Российский лидер говорил, что глава Украины может приехать на встречу в Москву, однако последний отвечал отказом.