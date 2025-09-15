Трамп анонсировал скорую встречу по урегулированию украинского конфликта

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о скором проведении трехсторонней встречи с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. сообщает РИА Новости .

«Относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро», — сообщил американский лидер во время пресс-конференции 14 сентября.

При этом Трамп отметил сохраняющуюся напряженность в отношениях между Москвой и Киевом, которая до сих пор препятствовала организации прямых переговоров.

Американский президент подчеркнул свою роль в качестве посредника, необходимого для преодоления «сильной взаимной неприязни» между лидерами. Ранее Трамп уже указывал на эту проблему как на основное препятствие для диалога.