Президент США заявил о взаимной неприязни между лидерами России и Украины

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о характере отношений между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости .

«Они ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом», — сказал американский политик, комментируя перспективы трехсторонней встречи, которую он ранее предлагал.

При этом российский лидер ранее подтвердил свою принципиальную готовность к диалогу. Отвечая на вопрос Трампа о возможности такой встречи, Путин заявил: «Да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву — и такая встреча состоится».

Президент России подчеркнул, что никогда не исключал возможности встречи с действующим главой украинской администрации, однако практическая реализация этого диалога остается под вопросом из-за позиции Киева.