Рубио: Зеленский приедет к Трампу на встречу в Нью-Йорк на следующей неделе

Американский президент Дональд Трамп может провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе. Саммит двух политиков может пройти в рамках усилий США по урегулированию украинского кризиса, рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, сообщает РИА Новости .

9 сентября заработала юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. Во время нее будут проводить неделю высокого уровня. Общие прения планируют провести с 23 по 27 сентября, в том числе 29 сентября.

Россию будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он должен выступить 27 сентября.

Марко Рубио рассказал, как Дональд Трамп пытается урегулировать конфликт на Украине. Он уже много раз созванивался по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Проводилось большое количество встреч с Зеленским. Еще одна такая может пройти на следующей неделе в Нью-Йорке.

По словам госсекретаря США, Трамп будет и дальше добиваться окончания конфликта на Украине. Рубио заявил, что американский президент — единственный политик в мире, который может одновременно вести диалог с Украиной, ЕС и Россией.