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Зеленский заявил об исследовании обломков ударившей по «Южмашу» ракеты «Орешник»

Киев исследует остатки ударившей ударившей по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске российской ракеты «Орешник», сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, продолжаются экспертизы, работа с партнерами для установления деталей и характеристик относительно этой ракеты.

Зеленский также призвал сосредоточиться на системах противовоздушной обороны, способных перехватывать такие ракеты.

Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Путин рассказал, что современные средства ПВО не могут перехватить «Орешник», так как ракеты атакуют поставленные цели со скоростью 2,5-3 км/с.

Российский лидер заверил, что применение противником оружия западного производства не повлияет на ход боевых действий в зоне СВО. Войска ВС РФ успешно наступают по всей линии фронта, и все ранее поставленные задачи будут решены.