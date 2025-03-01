Зеленский заявил, что уважает президента США и американский народ

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что с уважением относится к американскому народу и президенту США Дональду Трампу, сообщает RT со ссылкой на Fox News.

«Я уважаю президента и я уважаю американский народ. Я не думаю, что мы сделали что-то плохое», — отметил он.

США и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым, по которым несколько дней велись переговоры и составлялся договор. Но личная встреча Трампа и Зеленского не задалась.

Когда стороны начали обсуждать украинский кризис, Трамп высказался за прекращение огня с Россией и установления мира, а Зеленский возразил, отметив, что Украина никогда на это не согласится. В итоге президенты поссорились.