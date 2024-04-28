Зеленский: Украине нужны минимум семь установок Patriot

Украине требуется минимум семь американских систем ПВО Patriot, заявил президент Владимир Зеленский, который месяц назад говорил только о пяти установках, пишет РИА Новости .

Глава государства записал видеообращение в соцсетях, где назвал важным, чтобы все инициативы о поставках систем противовоздушной обороны Киеву сработали как можно быстрее.

«Семь систем нужны Украине. И это минимум. Эти Patriot есть у партнеров», — сказал Зеленский.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у Варшавы нет достаточного количества ЗРК Patriot для передачи их Киеву.