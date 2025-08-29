сегодня в 18:12

Зеленский: Украине не хватит сил вернуть все территории

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет вернуть утраченные территории — ей не хватит на это сил. Отрывок из его интервью опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева.

Киев не способен вернуть утраченные территории. Это признал Зеленский.

«России не хватит сил захватить всю Украину, а Украине — вернуть все захваченные территории», — сказал он.

Зеленский также хочет знать, готова ли Европа отправить на Украину свои войска. По его словам, подтверждением ее намерений станут «конкретные цифры».

Ранее президент Украины предложил поговорить о дате и месте встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Позднее стало известно, что Зеленский готов обсуждать с Москвой вопрос территорий.