Зеленский готов обсуждать вопрос территорий с Путиным

Как рассказал замглавы МИД Украины Сергей Кислица, украинский лидер Владимир Зеленский готов обсуждать вопросы территорий на двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС .

«И начало разговора о территориях — это имеющаяся линия боевого соприкосновения», — уточнил Кислица в интервью NBC News.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована, президент РФ будет к ней готов, когда для мероприятия появится повестка.

Также американский лидер Дональд Трамп говорил что Украина будет вынуждена согласиться на урегулирование конфликта с РФ «в значительной степени» на условиях Москвы. Также он уверен в перспективности переговоров.