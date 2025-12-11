Зеленский рассматривает проведение референдума по вопросу территорий

«Что касается территориальных вопросов, планируется провести всеукраинский референдум. Как он будет проходить, пока неизвестно», — ответил украинский лидер на соответствующий вопрос журналистов.

Накануне Украина передала администрации президента США Дональда Трампа ответ на последние предложения Вашингтона по украинскому урегулированию. По мнению Зеленского, американский мирный план требует дальнейших обсуждений по наиболее острым вопросам, в том числе контроле над восточными регионами.

При этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Зеленскому необходимо взять себя в руки и начать соглашаться с предложениями Москвы. По словам президента США, переговорная позиция у России сильнее, чем у Украины.

