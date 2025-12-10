Украина передала США ответ на предложения по урегулированию

Украина в среду передала администрации президента США Дональда Трампа ответ на последние предложения Вашингтона по украинскому урегулированию, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Axios.

«Украина в среду дала администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США», — сообщил он в соцсети Х.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что американский мирный план требует дальнейших обсуждений по наиболее острым вопросам. Речь идет о гарантиях безопасности для Украины и контроле над восточными регионами.

Между тем Трамп заявил, что Зеленскому необходимо взять себя в руки и начать соглашаться с предложениями Москвы. По словам американского лидера, переговорная позиция у России сильнее, чем у Украины.

Трамп также считает, что на Украине настало время для президентских выборов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.